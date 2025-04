100 lat kobiet w Policji, 100 drzew dla przyszłych pokoleń Data publikacji 22.04.2025 Powrót Drukuj Kobiety w Policji od 100 lat udowadniają swoją siłę, niezłomność i zaangażowanie w służbę społeczeństwu. Aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz, policjanci w województwie śląskim posadzili sto sadzonek drzew. To symbol trwałości, odwagi i rozwoju, które od dekad towarzyszą funkcjonariuszkom.

W tym roku przypadają obchody 100-lecia Kobiet w Policji Państwowej Il RP. To wyjątkowe wydarzenie stanowi okazje do uczczenia historycznej roli kobiet w szeregach Policji, ich odwagi, profesjonalizmu oraz nieocenionego wkładu w budowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policjantki odgrywały istotna role w budowaniu naszej formacji, a dziś stanowią nieodłączną część tej służby. Jubileusz ten jest doskonałym momentem, by wspólnie przypomnieć sobie o pionierkach, które przecierały szlaki, jak również podziękować wszystkim współczesnym funkcjonariuszkom za ich codzienną służbę.

Obchody 100-lecia Kobiet w Policji w województwie śląskim zostaną uświetnione szeregiem wydarzeń. Jednym z nich był koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Policji Kobiecej.

Kolejnym projektem było symboliczne zasadzenie 100 drzew na 100-lecie Kobiet w Policji. To przedsięwzięcie ma na celu uhonorowanie wkładu kobiet w służbę oraz podkreślenie trwałości ich roli w strukturach policyjnych.

Stanowi to również wyraz pamięci o pionierkach naszej formacji oraz dążenia do dalszego wzmacniania pozycji kobiet w służbach mundurowych.

Przy współpracy Nadleśnictwem Kobiór śląskie policjantki otrzymali 100 sadzonek drzew, które trafiły do wszystkich policyjnych jednostek. Każda jednostka śląskiej Policji otrzymała trzy sadzonki, które zasadzono w miejscach związanych z jej działalnością – na terenie komend, parków i miejscach pamięci.

Te drzewa to nie tylko upamiętnienie roli kobiet w Policji, ale także dar dla przyszłych pokoleń – tak jak nasze dzisiejsze działania kształtują bezpieczeństwo na lata. Podobnie jak kobiety w Policji, które od stu lat z determinacją budują swoją pozycję w służbie, łącząc profesjonalizm z empatią i gotowością do niesienia pomocy.

Drzewa zostały posadzone dla przyszłych pokoleń – tak, jak przez ostatnie sto lat kobiety umacniały swoją obecność w Policji. Każde drzewo to symbol ich determinacji, profesjonalizmu i odwagi. Projekt dodatkowo wspiera środowisko.

Policjanci z województwa śląskiego zasadziły symboliczne drzewka, aby uczcić 100-lecie kobiet i tym samym podkreślić swoją siłę, obecność w naszej formacji i troskę o bezpieczeństwo oraz przyszłość. Ten trwały ślad jest symbolem faktu, że kobiety od stu lat piszą historię Policji.

W ten sposób jubileusz kobiet w Policji nie tylko pozostawi trwały akcent w przestrzeni publicznej, ale stanie się także inspiracją dla kolejnych pokoleń funkcjonariuszek.

100 lat temu pierwsze kobiety wstąpiły do Policji. Dziś ich następczynie kontynuują tę misję – silne, niezłomne i gotowe do działania. Jak korzenie drzew, tak i one są fundamentem przyszłości, bo siła kobiet w Policji rośnie każdego dnia.