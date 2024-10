Dobre dzieciństwo daje dziecku moc!

Pszczyńscy policjanci, wspólnie z zespołem bojowym pododdziału kontrterrorystycznego KWP w Katowicach, zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzewanych o posiadanie, rozprowadzanie i udzielanie narkotyków małoletnim. Stróże prawa zabezpieczyli przy nich blisko 3 kg narkotyków, sprzęt służący do porcjowania zabronionych substancji, broń i gotówkę. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec mieszkańców powiatu oświęcimskiego tymczasowy areszt. Grozi im do 20 lat więzienia.