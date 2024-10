St. sierż. Wojciech Grajcar na koniu Wan „dogonił lisa” Powrót Drukuj Częstochowski policjant z Ogniwa Konnego wygrał gonitwę „Pogoń za lisem” jadąc na grzbiecie Wana, zyskując miano „Króla Polowania”. Nasz policjant nie miał sobie równych pośród 64 innych zawodników, odnosząc zwycięstwo w zawodach Hubertus 2024. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W niedzielę w samo południe u podnóża zamkiem w Olsztynie rozpoczęły się zawody myśliwskie „Hubertus 2024”. Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn objął zawody swoim patronatem.

Policjanci z ogniwa konnego częstochowskiej komendy wzięli udział w gonitwie myśliwskiej organizowanej w Olsztynie koło Częstochowy. Starszy sierżant Wojciech Grajcar na Wanie i sierżant Kacper Płachta na Epikurze dumnie reprezentowali częstochowski garnizon.

To nawiązujące do średniowiecznych tradycji święto leśników, łowczych i jeźdźców. W dawnych czasach święto to było wielkim polowaniem, które z czasem przekształciło się w formułę zbiorowej pogoni za lisem. Obecnie, lisa symbolizuje jeździec z lisim ogonem, przypiętym do lewego ramienia. Kto trofeum zerwie, wygrywa zawody i do następnego Hubertusa pozostaje zwycięzcą gonitwy, a w kolejnym roku sam pełni rolę lisa. Tegorocznym zwycięzcą gonitwy jest nasz policjant starszy sierżant Wojciech Grajcar, który w konkursie nie miał sobie równych i zdobył trofeum na zasłużonym koniu Wan, z którym od 5 lat tworzą bardzo zgrany duet. Podczas obchodów tegorocznego Hubertusa nie zabrakło między innymi: Wiceministra Edukacji Narodowej Andrzeja Szewińskiego, Wojewody Śląskiego Marka Wójcika, I Wicewojewody Śląskiego Adama Zaczkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego, Wiceprezydenta Miasta Częstochowy Łukasza Banasia oraz Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie aspiranta sztabowego Roberta Stańczaka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia: Urząd Miasta i Gminy Olsztyn