Zwierzę to nie towar

Data publikacji 24.09.2024 Powrót Drukuj

Zwierzę to nie towar, a żywa istota. O tym zapomniano w jednym ze sklepów zoologicznych w Bytomiu. Wczoraj bytomscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii potwierdzili, że część z oferowanych do sprzedaży zwierząt, nie miała zapewnionych właściwych warunków do życia. Nawet do 5 lat więzienia grozi za przetrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania.