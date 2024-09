Rozpoczęło się kolejne szkolenie podoficerskie

Policyjne psy, to zwierzęta wyszkolone do wielu specjalistycznych zadań, jak tropienie, poszukiwanie śladów narkotyków, materiałów wybuchowych czy ludzi w miejscach katastrof. Każdy pies ma swoją specjalność. W garnizonie śląskim służą 52 takie czworonogi. Siedem z nich jest przeszkolonych do wyszukiwania narkotyków, a kolejne 7 do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych. Pozostałe, to psy patrolowe, tropiące oraz patrolowo-tropiące.