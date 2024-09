Jego pasją stało się bieganie Data publikacji 01.09.2024 Powrót Drukuj Asp. sztab. Mariusz Skowronek biega już od kilku lat. Zaczął od krótkich dystansów i systematycznych treningów, aby polepszyć swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Bieganie zaczęło sprawiać mu ogromną radość i przynosiło odprężenie po służbie. Siemianowicki kryminalny "wkręcił się" w taką właśnie formę ruchu do tego stopnia, że bierze udział w wielu imprezach biegowych, na których systematycznie poprawia swoje wyniki.

Parę lat temu nasz kolega asp. sztab. Mariusz Skowronek przeszedł dosłownie walkę o życie. Koronawirus nie pokonał go jednak, choć jak mówi, niewiele brakowało. Po dojściu do zdrowia, postanowił o nie lepiej zadbać. Najprostszą formą wydało mu się bieganie. Systematycznie obierał sobie coraz to dłuższe trasy, zauważając stopniowo nie tylko poprawę swojej wydolności, ale także zrelaksowanie psychiczne. Często w biegowych treningach towarzyszy mu jego czworonożny przyjaciel.

Bieganie tak weszło w krew policjantowi, że rywalizuje z innymi w wielu zawodach sportowych. Jest to doskonała okazja, aby sprawdzić swoją kondycję na tle innych biegaczy.

Policjant z wydziału kryminalnego ma na swoim koncie udział między innymi: w Maratonie Silesia, gdzie biegł dystans półmaratonu, Tarnogórskim Półmaratonie, Półmaratonie Gęstwinami Murckowskimi, Półmaratonie dokokoła Jeziora Żywieckiego, Rybnickim Półmaratonie Księżycowym, Biegu dla Słonia, Katowickim Festiwalu Biegowym im. Jerzego Kukuczki, Śląskim Maratonie Noworocznym Cyborg czy Botanicznej Piątce Mikołowskiej.

Podobnie jak Mariusz, zachęcamy wszystkich do ulubionej, wybranej przez siebie formy aktywności fizycznej.