Tragiczne zdarzenie na Amonitowej Data publikacji 01.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z częstochowskiej prowadzą sprawę utonięcia 15-letniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło w rejonie zbiornika wodnego przy ulicy Amonitowej w Częstochowie. Przyczyny i okoliczności tej tragedii wyjaśniają częstochowscy śledczy pod nadzorem prokuratury. Apelujemy o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą.

W niedzielę 30 czerwca po południu dyżurny częstochowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o utonięciu 15-latki. Dziecko przebywało z matką i rodzeństwem przy akwenie na ulicy Amonitowej w Częstochowie. Po wyciągnięciu nastolatki z wody, przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która spowodowała przywrócenie jej funkcji życiowych – oddechu. Dziewczynka wraz z matką zostały przetransportowane do szpitala. Niestety, w nocy dziecko zmarło. Aktualnie sprawą zajmują się częstochowscy śledczy, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tej tragedii.



Pomimo naszych licznych apeli, każdego roku dochodzi do wielu wypadków i tragedii nad wodą.

Utonięcie osoby zawsze niesie za sobą ogromną rozpacz i żal wśród rodziny i bliskich. W większości wypadków nad wodą można uniknąć. Pamiętajmy, że to my w pierwszej kolejności odpowiadamy za bezpieczeństwo nas samych i osób będących pod naszą opieką.

Niezmiennie prosimy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą oraz o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.