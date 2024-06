„Wiosna na sportowo” w wykonaniu chorzowskich policjantów Data publikacji 06.06.2024 Powrót Drukuj Akcja „Wiosna na sportowo” trwa od 15 maja do 16 czerwca 2024 r. Włączyli się w nią chorzowscy policjanci i pracownicy cywilni. Wszystko po to, by wspomóc Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W czasie trwania akcji należy w dowolnym miejscu, przez co najmniej 30 minut pokonać dowolny dystans w wybrany przez siebie sposób. Może to być wycieczka rowerowa, bieg, jazda na rolkach, pływanie, spływ kajakiem czy zwykły spacer. Każdy ruch, czy to w formie rekreacyjnej, czy sportowej, poprawia nasze zdrowie i samopoczucie. Dodatkowo można w ten sposób pomóc osieroconym rodzinom policyjnym.

W akcje włączyli się chorzowscy policjanci i pracownicy cywilni, którzy spotkali się pod Stadionem Śląskim, aby wykonać aktywność fizyczną. Na starcie nie zabrakło biegaczy, rowerzystów, rolkarzy oraz jednej miłośniczki hulajnogi.

Po wspólnym starcie każdy przybrał własne tempo i kierunek, aby po 30 minutach ponownie się spotkać, tym razem pod Planetarium.



Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy ukończyli osiemnasty rok życia do wzięcia udziału w akcji. Wystarczy pół godziny dowolnej aktywności na świeżym powietrzu i uiszczenie opłaty startowej.

W akcji można wziąć udział, zapisując się pod tym linkiem. Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej.

Nagranie audio Audiodeskrypcja_do_filmu.mp3 Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja_do_filmu.mp3 (format mp3 - rozmiar 801.21 KB)