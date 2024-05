Zatrzymani za nielegalny hazard Data publikacji 17.05.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach zatrzymali 7 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w organizowaniu nielegalnych gier hazardowych. W wyniku podjętych czynności zabezpieczyli 19 nielegalnych automatów i prawie 330 tys. zł Główny podejrzany, na wniosek prokuratora, decyzją sądu został aresztowany na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych na czas trwającego postępowania zastosowano policyjny dozór. Podejrzanym grożą kary do 15 lat więzienia oraz wysokie grzywny.

Katowiccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej od 2023 roku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadzą śledztwo w sprawie organizowania nielegalnych gier hazardowych. Przy współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zatrzymali 7 osób w wieku od 24 do 74 lat. Odpowiedzą one za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tworzącej na terenie Katowic, Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Żor, Rydułtów i Olkusza punktów z nielegalnymi grami hazardowymi na automatach. Wśród podejrzanych znalazł się zarówno kierujący grupą, jak i szeregowi pracownicy poszczególnych punktów, w których zorganizowano nielegalne kasyna.

W wyniku żmudnej pracy operacyjnej i zebranego materiału dowodowego policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach jednocześnie weszli do lokali w kilku miastach województwa śląskiego i małopolskiego, w których organizowano nielegalny proceder, a także do mieszkań i zakładów pracy osób podejrzanych o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. W wielu miejscach były to wejścia siłowe. W takcie akcji wymierzonej przeciwko nielegalnemu hazardowi funkcjonariusze zabezpieczyli 19 nielegalnych automatów do gier, a także gotówkę w kwocie prawie 330 tys. zł. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono także motocykl warty 50 tys. zł.



Kilkudziesięciu katowickich policjantów służb kryminalnych oraz 25 funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, rano weszło do mieszkań członków grup przestępczych oraz lokali, w których znajdowały się nielegalne automaty do gier. W tym samym czasie funkcjonariusze przeprowadzali czynności w 7 miastach na terenie Śląska i Małopolski. Jak ustalili policjanci, grupa organizowała nielegalny hazard od 2020 roku. Ich struktura była ściśle zhierarchizowana, w każdej istniał stały podział zadań i ról. Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach na czynności procesowe. Główny podejrzany, na wniosek prokuratora okręgowego z Katowic, decyzją sądu został aresztowany na okres 3 miesięcy, wobec pozostałych na czas trwającego postępowania zastosowano policyjny dozór. Podejrzanym grożą kary do 15 lat więzienia oraz wysokie grzywny. Należy pamiętać, że odpowiedzialność karna grozi także osobom, które wynajmowały lokale usługowe, w których organizowane były nielegalne kasyna. Trwa szacowanie strat Skarbu Państwa w związku z działalność nielegalnych punktów z grami hazardowymi.

Uwaga!

Uzależnienie od hazardu prowadzi do wielu patologii. Nałogowi gracze początkowo przegrywają niewielkie sumy, później coraz większe. W końcu przegrywają całe swoje wynagrodzenie, często zaciągając długi. Następnym etapem jest wynoszenie z domu przedmiotów wartościowych i zastawianie ich w lombardach, a gdy i te się skończą, osoby takie niejednokrotnie posuwają się do kradzieży, by zdobyć pieniądze do gry. Rośnie zadłużenie takich osób, bardzo często dochodzi do utraty pracy oraz zniszczenia życia rodzinnego. Cierpi nie tylko uzależniony, ale także jego najbliżsi.

Uzależniony nie ma szans na wygraną, bo maszyny hazardowe są przez sprawców tak ustawione, że nawet jeżeli początkowo dają niewielkie wygrane, to w konsekwencji i tak gracz musi przegrać. Automaty w nielegalnych punktach hazardowych nie mają żadnych atestów, czy certyfikatów dających gwarancję uczciwej gry, w której wygrana zależy wyłącznie od losu. Członkowie grup przestępczych, odpowiednio programując automaty hazardowe, oszukują swoich klientów i wykorzystują ich uzależnienie.

Film film z doprowadzenia Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik film z doprowadzenia (format mp4 - rozmiar 33.03 MB)