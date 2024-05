Znamy już najlepszego policjanta ruchu drogowego na Śląsku! Data publikacji 17.05.2024 Powrót Drukuj Zakończyły się zmagania policjantów ruchu drogowego w XXXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu "Policjant Roku Ruchu Drogowego". Do zawodów przystąpiło 33 mundurowych z jednostek terenowych garnizonu śląskiego, którzy rywalizowali w sześciu konkurencjach. Najlepszy okazał się asp. szt. Kazimierz Wątroba z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Drugi na podium stanął st. sierż. Mateusz Dwojak z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. To oni reprezentować będą śląską Policję w ogólnopolskiej odsłonie tego konkursu. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Spośród blisko 12 tysięcy śląskich policjantów, prawie 1200, czyli 10%, służy w drogówce, dbając codziennie o nasze bezpieczeństwo. W ostatnim roku przeprowadzili oni aż 865 tysięcy kontroli, co potwierdza, że to właśnie z nimi społeczeństwo ma najczęstszy kontakt.



W dniach od 14 do 16 maja 33 najlepszych policjantów z wydziałów ruchu drogowego ze wszystkich komend województwa śląskiego oraz Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, rywalizowało w wojewódzkich eliminacjach konkursu na najlepszego policjanta ruchu drogowego w2024 roku.

Konkurs ma na celu nie tylko wyłonienie najwszechstronniejszego mundurowego drogówki, ale również przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa i pracy policjantów pełniących na co dzień służbę na drogach.

Trzydniowa rywalizacja była okazją do sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności, a także zdobycia nowych doświadczeń. Uczestnicy zmierzyli się ze sobą w wielu konkurencjach.

Pierwszy dzień zawodów rozpoczął się zbiórką wszystkich zawodników w Auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie po uroczystym otwarciu konkursu przez Naczelnika WRD KWP w Katowicach podinsp. Krzysztofa Stankiewicza, wszyscy zasiedli do rozwiązywania testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego - niezbędnych w codziennej pracy każdego policjanta.

Później mundurowi pojechali na teren katowickiego oddziału prewencji, gdzie odbyły się dwie kolejne konkurencje. Policjanci musieli sprawdzić się z celności w strzelaniu z broni służbowej po krótkim dobiegu i ze znajomości zasad udzielania pomocy osobom rannym w wypadkach drogowych. Po raz pierwszy bardzo realistycznie zainscenizowano takie właśnie zdarzenie. Policjanci musieli zmierzyć się z wyciągnięciem poszkodowanych z rozbitego samochodu i udzieleniem im niezbędnej pomocy. A wszystko to pod czujnym okiem policyjnych ratowników medycznych oraz instruktorów wyszkolenia strzeleckiego z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.

W drugim dniu zawodów, na parkingu przy hali sportowej MOSiR w Tychach, policjanci mieli okazję sprawdzić się na torze jazdy sprawnościowej motocyklem oraz samochodem.

To bardzo ważne konkurencje, gdyż pojazdami tymi nasi mundurowi przemieszczają się każdego dnia, spotykając się na drodze z różnymi, często bardzo groźnymi sytuacjami. Ich umiejętności prowadzenia służbowych aut i motocykli muszą stać więc zawsze na najwyższym poziomie.

Wczoraj odbyła się ostatnia konkurencja, jaką było ręczne kierowanie ruchem na skrzyżowaniu tyskich ulic Katowickiej, Mikołowskiej i Oświęcimskiej. Ta umiejętność nie może być obca żadnemu policjantowi drogówki. W określonych sytuacjach, gdy zajdzie taka potrzeba, każdy mundurowy w białej czapce musi potrafić bezpiecznie pokierować ruchem, często w miejscach o jego bardzo dużym nasileniu.

W oczekiwaniu na poznanie najlepszego policjanta drogówki na Śląsku, przed tyską Halą Sportową zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa, pełen konkursów, pokazów psów służbowych, szkoleń z pierwszej pomocy i wielu innych wydarzeń. Nie można było przegapić też występu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz wystawy sprzętu policyjnego. Każdy zainteresowany mógł także porozmawiać z mundurowymi o tym, jak zostać śląskim policjantem.

O 13.30 nastąpił długo wyczekiwany finał wojewódzkich eliminacji konkursu, który patronatem objął Wojewoda Śląski i Prezydent Tychów.

Na podstawie wyników z opisanych wyżej konkurencji zostali wytypowani zwycięzcy w klasyfikacji generalnej:



• I miejsce - asp. sztab. Kazimierz Wątroba z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie;

• II miejsce - sierż. sztab. Mateusz Dwojak z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie;

• III miejsce - sierż. sztab. Mateusz Rogalski z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach;

• IV miejsce - asp. Tomasz Mandes z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu;

• V miejsce - mł. asp. Michał Urbanik z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.



W eliminacjach wyłoniono również zwycięzców poszczególnych konkurencji konkursu:

- sierż. sztab. Mateusz Rogalski z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w konkurencji „Test ze znajomości przepisów ogólnopolicyjnych”;

- mł. asp. Michał Urbanik z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w konkurencji „Strzelanie z broni służbowej”;

- sierż. sztab. Łukasz Deszcz z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach w konkurencji „Kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu”;

- asp. sztab. Kazimierz Wątroba z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w konkurencji „Jazda sprawnościowa motocyklem służbowym”;

- sierż. sztab. Sebastian Sekuła z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w konkurencji „Jazda sprawnościowa samochodem osobowym”;

- st. sierż. Andrzej Niemiec z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w konkurencji „Sprawdzian z praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych”;

Gratuluacje laureatom złożył Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. dr Tomasz Michułka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach i Prezydent Tychów Maciej Gramatyka.

Zwycięzcom życzymy powodzenia w ogólnopolskim finale konkursu!