Kolejne narkotyki nie trafią na ulice...

Śląscy policjanci podjęli internetowe wyzwanie, rzucone im przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Do akcji, której celem jest wsparcie ciężko rannego w służbie policjanta - Krzysztofa Sobieraja z Poddębic, włączają się mundurowi z całego kraju. Podczas challengu wykonuje się pompki, lecz idea akcji polega przede wszystkim na uzbieraniu pieniędzy na rehabilitację policjanta. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy pomocy dla młodszego aspiranta Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, by pomóc mu w szybszym powrocie do zdrowia.