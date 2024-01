Policjanci przekazali historyczną broń do Muzeum w Warszawie Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj Jaworzniccy policjanci przekazali do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie cztery jednostki broni palnej wraz z amunicją stanowiące wartość historyczną, która została zabezpieczona do prowadzonych postępowań. Jednostki broni pochodzą m.in. z okresu I wojny światowej. Ogromną stratą byłoby przekazanie ich do zniszczenia, więc policjanci zrobili wszystko, aby wzbogaciły kolekcję wystawy muzeum i aby były podziwiane przez kolejne pokolenia.

W związku z pracami związanymi z dowodami rzeczowymi znajdującymi się w składnicy KMP Jaworzno, policjant zajmujący się depozytem ujawnił i zidentyfikował egzemplarze broni i amunicji stanowiące wartość historyczną. Jednostki te znalazły się w depozycie KMP Jaworzno z interwencji policyjnych u kolekcjonerów broni, lecz z upływem czasu metryczki uległy zniszczeniu.

Losem broni zainteresował się policjant z Wydziału Krymianlnego - aspirant Paweł Duszyk. To on nadał sprawie zupełnie inny kierunek. Policjant z racji swojego hobby i pasji do strzelectwa wiedział, że znalezione egzemplarze broni mają dużą wartość historyczną i ogromną stratą byłoby przekazanie ich do zniszczenia. Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. dr Piotr Uwijała, po uzyskaniu informacji o możliwości przekazania broni do zbiorów muzealnych, uruchomił tę procedurę. Następnie do wniosku policjantów przychylił się Sąd Rejonowy w Jaworznie, wydając postanowienie, dzięki któremu możliwe było przekazanie czterech jednostek broni z amunicją do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

W piątek 26 stycznia 2024 roku do jaworznickiej komendy osobiście przyjechał Zastępca Dyrektora ds. Kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie Pan Jacek Marian Pawłowicz wraz z kierownikiem działu zbiorów, Panem Jerzym Juhanowiczem. Pamiątki historyczne przekazał im Komendant Miejski Policji w Jaworznie. Odtąd broń będzie oglądana przez kolejne pokolenia w muzeum.

A dla pasjonatów broni palnej oraz zainteresowanych kilka informacji o przekazanych egzemplarzach:

Pistolet STEYR-Pieper kal. 6,35 mm , model 1909 - Pistolet STEYR-Pieper kal. 6,35 mm , model 1909, został wyprodukowany w ilości 130500 egzemplarzy przez OEWG (Österreichische Waffenfabriksgesellschaft) STEYR. Jego produkcja trwała w latach 1909-1915 oraz 1919-1933. Pierwotnie Steyr-Pieper przeznaczony był do sprzedaży komercyjnej na rynek cywilny dla dam i gentlemanów (Steyr-Pieper M1908) i został zaprojektowany i skonstruowany według patentów Nicolasa Piepera z Liege w Belgii. Pistolet Steyr Pieper był ulubiona bronią krótką oficerów armii austro-węgierskiej i Policji.

FROMMER STOP kal. 7.65 Browning/ .32 Auto - Frommer Stop to węgierski pistolet samopowtarzalny o długim odrzucie lufy produkowany przez zakłady Fémáru – Feguver és Gépgyár (Fabryka wyrobów metalowych, Broni i Maszyn) w Budapeszcie. Został zaprojektowany przez Rudolfa Frommera, a jego oryginalny projekt został przyjęty jako „Pisztoly 12M” w 1912 roku. Frommer Stop został stworzony z myślą dla Królewskiej Armii Wegierskiej i był produkowany w trzech wariantach. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej sporo pistoletów Frommer Stop znalazło się w Wojsku Polskim jako broń oficerów i podoficerów.

REWOLWER MAS Mle 1892 - Rewolwer Mas Mle 1892 to regulaminowy rewolwer produkowany w latach 1892 do 1924 roku w zakładach Manufacture d`armes de Saint-Étienne (MAS) armii francuskiej podczas obu wojen światowych. W związku z tym że przewodniczący komisji przeprowadzającej próby był pułkownik Nicolas Lebel, rewolwer ten często był nazywany rewolwerem Lebela. Rewolwer Mle 1892 do wprowadzenia w latach 30. XX wieku pistolet Mle 1935 był podstawową bronią krótką armii francuskiej w czasie I wojny światowej. Po zakończeniu produkcji w roku 1924, rewolwer był nadal powszechnie używany podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu był już sporadycznie używany w czasie wojny o niepodległość Algierii. Należy również wspomnieć, że rewolwery Mle 1892 były także używane przez uczestników akcji pod arsenałem w Warszawie.

PISTOLET VIS wz. 35 - Pistolet Vis wz. 35 to polski pistolet samopowtarzalny, konstrukcji Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego oraz Feliksa Modzelewskiego. Pierwotna nazwa pistoletu WiS została utworzona od pierwszych liter nazwisk konstruktorów ale na żądanie Departamentu Uzbrojenia została zmieniona na VIS (z łac. Siła). Według niektórych źródeł pistolet ten jest jednym z najlepszych pistoletów wojskowych jakie kiedykolwiek zostały wyprodukowane. Pierwszy prototyp powstał w 1930 roku. Projekt zgłoszono do Urzędu Patentowego w Warszawie 15 stycznia 1931 roku pod nazwą „Pistolet Samoczynny” nr 15567 i który przyznano 8 lutego 1932 roku. Chociaż pistolet ten był wzorowany na Colcie M1911, posiadał kilka nowatorskich cech konstrukcyjnych. W 1936 roku Fabryka Broni w Radomiu rozpoczęła produkcję seryjną. Równocześnie wprowadzono pistolet na uzbrojenie kadry zawodowej Wojska Polskiego. Do wybuchu wojny wyprodukowano 49 400 sztuk tych pistoletów.

