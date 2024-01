Śląscy policjanci grają z WOŚP Data publikacji 20.01.2024 Powrót Drukuj Każdego roku policjanci dbają o bezpieczeństwo podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mundurowi pilnują bezpieczeństwa wolontariuszy i kwestujących dzieci, prowadzą w sztabach szkolenia dla wolontariuszy i kontrolują, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione. W tym roku śląscy policjanci włączają się także w licytacje na rzecz WOŚP. Na aukcje charytatywne przekazaliśmy wyjątkowe policyjne pamiątki, które każdy z Was może wylicytować!

Tegoroczne aukcje WOŚP to niepowtarzalna okazja do wylicytowania zestawów wyjątkowych policyjnych pamiątek przekazanych przez śląskich policjantów.

1. Maskotka Śląskiej Policji Sznupek oraz kalendarz 2024 format A3

2. Kubek z logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz kalendarz 2024 format A3

3. Płyta CD Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach "W Dymie Czasu" oraz kalendarz 2024 format A3

4. Notatnik B5 z logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz kalendarz 2024 format A3

Zachęcamy do licytacji!



Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WOŚP czuwać będzie kilka tysięcy policjantów. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, zadbają o bezpieczeństwo wolontariuszy i kwestujących dzieci oraz przeprowadzą szkolenia w sztabach dla wolontariuszy.

Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;

Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkowe” logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu;

Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane „serduszkowe” naklejki. Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją lub strażą miejską/gminną.

Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

Porady dla wolontariuszy

Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach:

centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony;

głównych ciągach komunikacyjnych;

miejscach dobrze oświetlonych;

miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych;

miejscach objętych monitoringiem kamer itp .

Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne.

Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej!!! Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe, opiekę osób dorosłych.

Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich.

Jeżeli będziecie tego potrzebowali, zwracajcie się o pomoc do Policji lub straży miejskich/gminnych. Możecie im bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat Waszego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy. Czasami możecie zostać zapytani przez policjantów o to, jak przebiega Wasza kwesta. Nie obawiajcie się, to z troski o Wasze bezpieczeństwo.