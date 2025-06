Drogowy agresor usłyszał zarzuty…

Gliwiccy policjanci z komisariatu II namierzyli i zatrzymali sprawców serii podpaleń, do których doszło w ostatnim czasie w różnych częściach miasta. Dwóch mężczyzn w wieku 18 i 21 lat, podpalając wiaty śmietnikowe, doprowadziło również do zniszczenia elewacji budynku i zaparkowanych w pobliżu samochodów, powodując łączne straty w wysokości prawie 220 tysięcy złotych. Obaj zatrzymani zostali już tymczasowo aresztowani i grozi im teraz kara do 5 lat więzienia.