Policjant na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 21.10.2023 Powrót Drukuj Policjant z Komisariatu Policji w Krzyżanowicach w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Mundurowy uniemożliwił nieodpowiedzialnemu 29-latkowi dalszą jazdę i natychmiast powiadomił dyżurnego o zdarzeniu. Kierowca miał w organizmie blisko 2 promile.

W środę około godziny 23.00 w miejscowości Rogów w jednym ze sklepów policjant robił zakupy, gdy podeszła do niego kobieta i powiedziała mu, że mężczyzna, który przed chwilą opuścił sklep, najprawdopodobniej jest nietrzeźwy, a przyjechał do sklepu samochodem. Mundurowy natychmiast opuścił sklep i pobiegł do wskazanego przez kobietę mężczyzny. 29- latek siedział już w samochodzie i zamierzał odjechać z miejsca. Policjant uniemożliwił mężczyźnie dalszą jazdą, wyjmując kluczki ze stacyjki. Niezwłocznie poinformował dyżurnego, który na miejsce skierował patrol. Badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie miał blisko 2 promile. Teraz 29-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.



To kolejny przypadek, gdzie dzięki pomocy i reakcji innych osób został zatrzymany nietrzeźwy kierowca. Dziękujemy zgłaszającej, która powiadomiła policjanta o swoich podejrzeniach.

