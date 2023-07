Tymczasowy areszt za rozbój Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 12 lat więzienia grozi podejrzanym o rozbój, którzy grozili pobiciem, a następnie zabrali pokrzywdzonemu samochód, gotówkę, telefon i dokumenty. Mężczyźni zostali zatrzymani po tym, jak skradli paliwo na stacji w województwie mazowieckim. Jedna z kobiet, która kierowała, nie miała do tego uprawień, a druga posiadała przy sobie narkotyki i była pod ich wpływem. Dwaj zatrzymani mężczyźni byli natomiast poszukiwanymi recydywistami.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w Pawłowicach. Policjanci zostali powiadomieni o rozboju na młodym mężczyźnie. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że został poproszony przez znajomego o pomoc w odwiezieniu kolegów do domu. 19-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego zgodził się i pojechał w umówione miejsce, gdzie mężczyźni już na niego czekali. Po chwili wspólnej podróży stało się coś, czego kierowca zupełnie się nie spodziewał... Pasażerowie zaatakowali go, po czym skradli mu samochód wraz z telefonem komórkowym, portfelem z gotówką i dokumentami.

Swój następny „przystanek" napastnicy zrobili sobie w województwie mazowieckim, gdzie skradli paliwo na stacji. O sprawie zostali powiadomieni policjanci z Wyszkowa. Na zatrzymanie nie trzeba było długo czekać... Skierowane na miejsce patrole szybko znalazły poszukiwany pojazd. Jak się okazało, osobowym seatem podróżowały 4 osoby. Wśród nich sprawcy rozboju i dwie młode kobiety w wieku 20 i 24 lat. Policjanci ustalili, że obie kobiety kierowały po drodze samochodem, pomimo tego, że jedna z nich nie miała do tego uprawnień.

Przy 24-latce mundurowi znaleźli woreczek strunowy z białym proszkiem. Wstępna analiza wykazała, że są to środki psychotropowe. W związku z podejrzeniem, że kobiety kierowały pod ich wpływem, została od nich pobrana krew do szczegółowej analizy.

Sprawą zatrzymanych kobiet zajmą się mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Kolejne sprawdzenia w policyjnych systemach pokazały, że sprawcy rozboju mieli już konflikt z prawem i figurują jako osoby poszukiwane do odbycia kary więzienia. Mężczyźni usłyszeli zarzuty za rozbój, za co można trafić do więzienia nawet na 12 lat. Jako recydywistom, grozi im jednak zwiększenie kary nawet o połowę.

Wczoraj Sąd w Jastrzębiu-Zdroju zdecydował o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

