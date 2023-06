Wielki finał „DzielnicyBEZstrachu”

Kłobuccy śledczy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło w Iwanowicach Dużych. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący volkswagenem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, uderzył w przydrożne drzewo i doprowadził do wywrócenia pojazdu. Na skutek zdarzenia dwie osoby z obrażeniami zostały przewiezione do szpitala.