Areszt dla sprawcy rozboju

Święta Wielkanocne to czas radości i wytchnienia. By dla każdego był to mile spędzony czas, przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Bądźmy czujni i ostrożni, bo okres przedświąteczny to niestety też czas żniw dla kieszonkowców! Z kolei planując rodzinny wyjazd, pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i właściwie zabezpieczmy swoje mieszkania i domy. Wspólnie zadbajmy o to, aby wielkanocny czas był spokojny, radosny i bezpieczny.