Policjanci ćwiczyli na stadionie w Chorzowie

Niestety, każdego dnia na naszych drogach czyhają niebezpieczeństwa. Wychodząc do pracy, szkoły czy na zakupy, nie myślimy o tym. Należy jednak być ostrożnym, by do domu wrócić całym, i zdrowym. Dzisiaj o dużym szczęściu mogą zarówno pieszy, jak i kierowca.