Katowiccy policjanci znowu na podium!

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie oraz pracownicy Śląskiego Ogrodu Zoologicznego poszukiwali pantery śnieżnej, która uciekła z zoo do pobliskiego Parku Śląskiego. Jeden z patroli ostatecznie zauważył ją na drzewie. Z wykorzystaniem specjalnej siatki obezwładniającej i przy udziale weterynarza oraz służb zajmujących się odłowem zwierząt, pantera bezpiecznie wróciła do zoo.. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.