117 zarzutów w sprawie o oszustwa Data publikacji 08.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tyscy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą ustalili sprawców oszustw, którzy wystawiali przedmioty do sprzedaży na portalach internetowych. Dzięki żmudnej pracy mundurowych, para zajmująca się przestępczym procederem usłyszała już zarzuty.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Tychach, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach, prowadzili dochodzenie w sprawie oszustw, do których doszło w okresie od lutego 2020 do lipca 2022 roku. Sprawcy, za pośrednictwem internetu, oferowali przedmioty na sprzedaż, jednak nie mieli zamiaru wywiązać się z zawartych umów. Najczęściej przedmiotem ogłoszenia były telefony komórkowe, gdzie zainteresowane osoby opłacały zamówienie, po czym nie otrzymywały towaru, a kontakt z osobą sprzedającą się urywał.

Wnikliwość policjantów i szczegółowa analiza uzyskanych informacji, pozwoliła na ustalenie oszustów. Okazało się, że przestępczym procederem zajmowali się 27-letnia kobieta z Tychów oraz 28-letni mężczyzna z Katowic. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że para w okresie od lutego 2020 roku do grudnia 2021 roku wspólnie dopuściła się 55 oszustw na łączną kwotę ponad 12 tysięcy złotych. Natomiast w okresie od stycznia do lipca 2022 roku, 27-latka samodzielnie dokonała 62 oszustw na prawie 17 tysięcy złotych, w związku z czym usłyszała aż 117 zarzutów. Obie osoby przyznały się w całości do zarzucanych im czynów. Przeciwko sprawcom opisywanych przestępstw został skierowany akt oskarżenia do sądu. W wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych policjanci ustalili 116 osób pokrzywdzonych przestępczą działalnością oszustów.



Pamiętaj!

Jeśli kupiłeś przedmiot i mimo wykonania przelewu sprzedający nie nadał paczki, spróbuj się z nim skontaktować, aby wyjaśnić sytuację. W przypadku, gdy kontakt się urwał, a Ty nadal nie masz zakupionego przedmiotu lub zwrotu wpłaconych pieniędzy, możesz zgłosić zdarzenie na Policji.

Aby to zrobić, zapisz: