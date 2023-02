Nieprawidłowy manewr wyprzedzania w oku wideorejestratora

Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 17 i 20 lat, podejrzanych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 15-latkiem. Pseudokibice jednej ze śląskich drużyn piłkarskich zmuszali swą ofiarę do picia alkoholu, a następnie bili go, strzelali do niego z pistoletu śrutowego i przypalali papierosami. Decyzją rudzkiego sądu, obaj zostali już tymczasowo aresztowani.