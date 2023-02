Areszt dla podejrzanego o zgwałcenie nastolatki Data publikacji 01.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabrzański sąd uwzględnił wniosek śledczych i we wtorek zastosował wobec podejrzanego 40-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna jest podejrzany o gwałt i rozbój na 17-latce. Za te przestępstwa grozi kara do 12 lat więzienia, jednak w tym przypadku może ona zostać zwiększona z uwagi na recydywę podejrzanego.

Do gwałtu doszło w nocy 24 stycznia. 40-latek poznał 17-latkę na przystanku autobusowym w Sosnowcu i podstępem nakłonił, by pojechała z nim do Zabrza. Następnie zaprowadził ją do pustostanu w centrum miasta, gdzie doszło do gwałtu. Ponadto podejrzany zabrał pokrzywdzonej telefon i zegarek, co przez śledczych zostało zakwalifikowane jako rozbój. Mężczyzna został zatrzymany przez zabrzańskich policjantów w poniedziałek, krótko po publikacji jego wizerunku w mediach. Stróże prawa odzyskali też skradziony telefon i zegarek. Jak się okazało, 40-latek w chwili zatrzymania był poszukiwany w celu odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za pobicie. Zatrzymany w przeszłości był już karany za przestępstwo zgwałcenia dlatego za swój czyn odpowiadać będzie w warunkach multi recydywy.

