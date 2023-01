Tymczasowy areszt za narkotyki oraz amunicję

Dzisiaj odbyła się uroczystość związana z wręczeniem rozkazu do pełnienia służby na stanowisku Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Obowiązki powierzone zostały podinsp. Markowi Żyle - dotychczasowemu ekspertowi jednego z zespołów tego wydziału. Spotkanie było również okazją do pożegnania odchodzącego na emeryturę mł. insp. Grzegorza Pali, który do tej pory kierował Wydziałem Wywiadu Kryminalnego.