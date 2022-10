Groził swoim bliskim śmiercią, trafił do aresztu Data publikacji 19.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kłomnic zatrzymali 39-letniego mieszkańca gminy Kłomnice, który w niedzielę groził swojemu bratu pozbawieniem życia. Policjanci znaleźli przy nim prawie 20 przedmiotów przypominających broń, łuk, strzały, kuszę, bagnety i prawie 300 sztuk amunicji. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

W niedzielę do komisariatu w Kłomnicach zgłosił się 40-latek, który zawiadomił, że jego 39-letni brat groził, że go zabije. Do zdarzenia miało dojść po tym, jak 40-latek zażartował z brata. Zdenerwowany wyszedł z domu i po chwili wrócił z bronią. Policjanci z Kłomnic, którzy pojechali do 39-latka, przystąpili do przeszukania. W jednym z pomieszczeń gospodarczych znaleźli 7 sztuk broni długiej, 11 broni krótkiej, kuszę, łuk, kilka bagnetów, kilka grotów do strzał, ponad 120 pocisków bez łusek i prawie 300 sztuk różnego rodzaju amunicji.

Policjanci zabezpieczyli wszystkie przedmioty, przesłuchali pokrzywdzonego i rozpytali świadków. Ustalili, że kilka miesięcy temu mężczyzna groził też drugiemu bratu, celując w niego strzałą z łuku. Broń i amunicję zabezpieczono do badań przez biegłego. Sąd, na wniosek częstochowskiej prokuratury zdecydował, że kolejne 2 miesiące 39-letni mieszkaniec gminy Kłomnice spędzi teraz w areszcie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

