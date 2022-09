Policjanci eskortowali rodzącą Data publikacji 09.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Piraci zatrzymywani przez drogówkę to, niestety codzienność, jednak ta służba przyniosła gliwickim stróżom prawa zupełnie inną interwencję. Nieoznakowany radiowóz namierzył jadące z dużą prędkością audi, którego kierowca jechał o wiele za szybko, wyprzedzając inne auta. Zatrzymany mężczyzna był roztrzęsiony i oznajmił, że u jego żony rozpoczął się poród, więc pędzi z nią do szpitala. Mundurowi od razu przystąpili do pilotażu, który pozwolił przyszłym rodzicom bezpiecznie dotrzeć do celu...



Audi juz pod szpitalem połozniczym

Około południa policjanci z grupy SPEED gliwickiej drogówki, pilnowali przestrzegania przepisów przez kierowców na Drogowej Trasie Średnicowej. W pewnym momencie spostrzegli audi, którego prędkość wyróżniała się na tle innych pojazdów. Kierujący wykonywał liczne manewry wyprzedzania, na granicy brawury. Radiowóz ruszył za, jak się wydawało, piratem drogowym.

Zatrzymany mieszkaniec Gliwic poinformował mundurowych, że wiezie do szpitala żonę, u której właśnie zaczęła się akcja porodowa. Przyszły tata poprosił policjantów o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej w Gliwicach. Stróże prawa, oceniwszy sytuację, bez wahania podjęli decyzję o eskorcie ciężarnej, by zapewnić jej jak najszybszy i bezpieczny transport. Radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi pilotowali pojazd na porodówkę. Dzięki temu mama spieszącego się na świat maleństwa bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy.

Zarówno rodzicom, jak i dziecku życzymy dużo zdrowia oraz wielu wspaniałych, a przede wszystkim bezpiecznych podróży.