W sobotã, 11 czyrwca 2022 świyntochłowskŏ Policyjŏ, Fojerwera i Wacha Miastowŏ wezły sztrasbanōm „Gryfno Kasia" starszo gyneracyjŏ - syniorōw w rajza z atrakcyjami, czyli… w minioną sobotę świętochłowicka Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska zabrały tramwajem seniorów w podróż z atrakcjami. To pierwsza taka akcja profilaktyczna, autorstwa Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice.

W minioną sobotę policjanci świętochłowickiej komendy „wrzucili na tramwajowe szyny” swój autorski projekt o nazwie „Gryfno Kasia zaprŏszŏ do bany”. Wszystko po to, aby podnieść świadomość seniorów w zakresie ich bezpieczeństwa poprzez zapoznanie ich z metodami zapobiegania zagrożeniom i tym samym wypracowania w nich prawidłowych zachowań w takich sytuacjach. Akcja profilaktyczna dla świętochłowickich seniorów, którą objął swoim patronatem Prezydent Miasta Świętochłowice to współpraca miejscowej Policji ze świętochłowickimi strażakami i strażnikami miejskimi, ale nie tylko. Do współpracy prężnie dołączyli: Tramwaje Śląskie S.A. udostępniając jeden ze swoich pojazdów szynowych, bez którego nie byłoby możliwe przedsięwzięcie oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. To właśnie w nim seniorzy zakończyli swoją wycieczkę na słodkim poczęstunku i nieodpłatnym zwiedzaniu muzeum.

Punktualnie o godzinie 08.54 z przystanku Świętochłowice Gazownia, "Gryfno Kasia" rozpoczęła swój „pierwszy” przejazd, by z przystanku Świętochłowice Mijanka zabrać w swoją niezwykła podróż, pierwszą grupę chętnych przygody seniorów. Tam przywitali uczestników przedstawiciele służb mundurowych. Biletem wstępu był specjalnie przygotowany na tę okazję – stempel z policyjną grafiką, odbijany na dłoni.

Gdy już wszystkie „bilety” zostały sprawdzone, „Kasia” ruszyła w dalszą drogę, pokonując kolejno przystanki: Muzeum Powstań Śląskich, Świętochłowice Kościół, Piaśniki Skrzyżowanie, Łagiewniki Targowisko, aby wrócić tą samą trasą i pożegnać się z seniorami pod Muzeum Powstań Śląskich. Tam z niecierpliwością czekały na nich maskotka śląskiej Policji – Pies SZNUPEK, miejski ŚWIONEK i strażacki ŻAREK - zapraszając pierwszych gości do muzeum, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje. Następnie „Kasia” ruszyła w dalszą drogę, by zawrócić na przystanku Świętochłowice Gazownia i z „mijanki” zabrać kolejnych uczestników w podróż.

Co w trakcie przejazdu?

W wagonie tramwajowym zaczęła się wycieczka seniorów do ich bezpieczeństwa i aktywności społecznej. Przedstawiciele służb mundurowych informowali i edukowali seniorów i pozostałych gości, jak mogą ustrzec się przed różnymi, czyhającymi na nich zagrożeniami. Od kieszonkowców i oszustów „na wnuczka, policjanta czy pracownika gazowni”, po cichego „zabójcę” o imieniu Czad. Nie zabrakło pogadanek o paleniu śmieci w domowych piecach oraz o pożarach. Aby bardziej zobrazować niebezpieczeństwa, podczas prelekcji wyświetlano kilkuminutowe filmy, nawiązujące do omawianych zagadnień. Świętochłowicka Policja miała okazję, aby raz jeszcze zaprezentować profilaktyczny spot o nazwie „Nie daj się oszukać”, który powstał, aby zapobiegać działaniom oszustów. O tej inicjatywie pisaliśmy na stronie internetowej Policji w maju 2020 roku. Policjanci z miejscowej komendy systematycznie pracują i angażują się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów zamieszkujących miasto.

META: przystanek Świętochłowice „Muzeum Powstań Śląskich”.

To tutaj uczestniczących w profilaktycznej akcji seniorów przywitali przedstawiciele świętochłowickiej Miejskiej Rady Seniorów. Dzięki współpracy z dyrekcją muzeum, pod fachowym okiem pracownika obiektu uczestnicy mieli okazję cofnąć się w czasie. Wycieczka połączona została ze zwiedzaniem muzeum i znajdujących się w nim eksponatów, a zwieńczona słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie seniorzy otrzymali „Koperty Życia”. Kopertę zazwyczaj przechowuje się w lodówce i zawiera KLUCZOWE informacje takie jak historia choroby czy zażywane leki i jest niezbędna podczas przeprowadzania wywiadu przez ratowników w trakcie udzielania pierwszej pomocy.

Seniorze!

„Nie daj się złodziejom i oszustom”

Uważaj na kieszonkowców , którzy działają szybko i zazwyczaj wtapiają się w tłum. Zachowaj szczególną ostrożność w środkach transportu zbiorowego lub na przystankach. Wystarczy chwila nieuwagi, abyś stracił telefon komórkowy, portfel czy dokumenty. Nie ułatwiaj im zadania! Dla kieszonkowców kradzież to sposób zarabiania na życie. Jedną z najważniejszych zasad jest OSTROŻNOŚĆ i umiejętność przewidywania.

Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem! Nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki, nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności i nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust!

Zachowaj szczególną ostrożność i nie korzystaj z linków, które przychodzą w wiadomościach. Najbezpieczniej jest wpisać samodzielnie adres internetowy strony danego serwisu ogłoszeniowego lub banku.

Bądź ostrożny w internecie! Wirtualne inwestycje mogą stanowić realne zagrożenie. Internetowi naciągacze zachęcają swoje ofiary do inwestowania w niesprawdzone i wątpliwe produkty finansowe, oferując szybki i duży zysk w krótkim czasie. Coraz częściej słyszymy o kryptowalutach. Choć to legalny sposób inwestowania, jednak trzeba pamiętać, że również w tym przypadku wymagana jest wiedza finansowa.

„Seniorzy to grupa społeczna, której należy się wyjątkowy szacunek, troska i zainteresowanie, nie tylko ze strony najbliższych. Dlatego, też policjanci świętochłowickiej komendy prowadzą szereg działań i systematycznie pracują nad ich bezpieczeństwem. Starają się ich edukować, przypominając o koniecznych środkach ostrożności. Edukacja seniorów jest bardzo ważnym elementem, bowiem są ogniwem łączącym pokolenia. Niezwykle ważne jest, aby rodziny seniorów rozmawiały z nimi o zagrożeniach związanych z oszustami. Dzięki prowadzonym akcjom profilaktycznym oraz wielokrotnym apelom ze strony miejscowych policjantów, wielu seniorów nie dało się zwieźć i zachowali czujność. Jednak, w dalszym ciągu wciąż dochodzi do zdarzeń, w których pokrzywdzonymi są osoby starsze. Przestępcy szukają łatwego zarobku. W tym celu podszywają się m.in. pod policjantów, pracowników banków i innych instytucji. Dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi, głównie z osobami proszącymi o pieniądze. W dalszym ciągu stosują też tradycyjne metody jak kradzieże kieszonkowe. W dobie internetu wielu przestępców przeniosło się do sieci. Od pewnego czasu, w celu wyłudzenia danych autoryzacyjnych do transakcji bankowych, posługują się znanym serwisem sprzedażowym oraz komunikatorem. Oczywiście sposobów działania oszustów jest więcej, dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności” – mówi podinspektor Dawid Gil, Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach.

