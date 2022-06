Obchody 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski

Policjantem jest się zawsze i wszędzie. Sierżant sztabowy Paweł Kolonko z Komisariatu Policji w Boguszowicach, wracając do domu po zakończonej służbie, zwrócił uwagę na rowerzystę jadącego całą szerokością jezdni. Mundurowy natychmiast wezwał patrol, a jego podejrzenia co do stanu trzeźwości cyklisty, okazały się słuszne. Badanie alkomatem wykazało, że 37-latek miał w organizmie 2,5 promila alkoholu...