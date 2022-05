Dzień weterana i uczestników misji pokojowych

Mł. asp. Łukasz Walski, na co dzień pracujący w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP Gliwice, w czasie wolnym pomagał znajomym w pracach ogrodowych. Niestety, podczas robót doszło do wypadku, w wyniku którego nasz kolega złamał kręgosłup. Przeszedł już operację i ma dużą szansę na powrót do pełnego zdrowia. By jednak tak się stało, potrzebuje naszej pomocy.