Kolejny sukces gliwickiego policjanta! Data publikacji 30.04.2022 Sierżant sztabowy Marcin Dziadczyk z I Komisariatu Policji w Gliwicach zdobył tytuł Absolutnego Mistrza Polski w Kulturystyce oraz kategorii Classic Physique. To kolejny dowód na to, że pasja, samodyscyplina i wyznaczony cel dają efekty. Gratulujemy naszemu koledze i życzymy dalszych sukcesów!

23 kwietnia nasz policjant uczestniczył w VIII edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych, podczas których rozegrane zostały między innymi Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Federacji NPC.



Nie sposób nie wspomnieć, że przed policjantem z Gliwic otwiera się droga do sukcesów na poziomie światowym. Ostatnie z zawodów były bowiem jednocześnie kwalifikacjami regionalnymi, uprawniającymi do startu i rywalizacji o kartę IFBB PRO podczas zawodów PRO Qualifier, które odbędą się 28 i 29 maja. Wspomniana karta daje status zawodowca oraz uprawnia do rywalizacji z najlepszymi zawodnikami z całego świata.



Marcin trzymamy kciuki za Twoje kolejne sukcesy!