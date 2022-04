Nie pytaj dlaczego? Reaguj! Data publikacji 29.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj To hasło spotu profilaktycznego zrealizowanego przez wydział ruchu drogowego żywieckiej komendy Policji oraz Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz. Spot adresowany jest przede wszystkim do kierowców, ale też do innych osób, które są świadkami ich niewłaściwych zachowań. Zamiarem policjantów było uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za życie i zdrowie innych użytkowników dróg.

Jak pokazują policyjne statystyki, nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie na drodze. Dlatego żywieccy policjanci przy wsparciu Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz zrealizowali spot profilaktyczny „Nie pytaj dlaczego? Reaguj!” poruszający właśnie tę problematykę. Myślą przewodnią spotu jest zwrócenie uwagi kierujących samochodami na to, że wyjeżdżając na drogi, odpowiadają nie tylko za siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Spot ma również za zadanie skłonić do refleksji osoby będące świadkami niewłaściwych zachowań kierowców do tego, aby w porę zareagowali i nie dopuścili do popełnienia przez nich przestępstwa.



Przed nami długi weekend majowy. Wielu z nas wyjedzie odpocząć, dlatego obejrzyj spot i reaguj w porę, aby na pytanie „dlaczego” nie było za późno.



W realizację spotu zaangażowali się uczniowie z klasy policyjnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w osobach: Gabrieli Cender, Zuzanny Ćwikowskiej, Emilii Raczek, Natalii Rzeszotko, Agnieszki Tomaszek, Michała Cendrzaka, Macieja Gawrona oraz Dawida Kurowskiego. Oprócz nich w spocie wystąpił Szczepan Pieronek, st.asp. Rafał Sternal oraz mł. asp. Jolanta Frydel.



Spot powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób. Wśród nich są: Sebastian Duchnowicz, Paweł Szczotka, Adam Bury oraz Mieczysław Burda.



Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za poświęcony czas, okazaną bezinteresowną pomoc i chęć współpracy w ważnej dla nas wszystkich inicjatywie!

Film Spot "Nie pytaj dlaczego? Reaguj!" Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Spot "Nie pytaj dlaczego? Reaguj!" (format mp4 - rozmiar 44.11 MB)