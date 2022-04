Katyński Marsz Pamięci i obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej Data publikacji 22.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj przed Pomnikiem Ofiar Katynia na Pl. Andrzeja w Katowicach oraz przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, odbyły się obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Zebrani wzięli udział w Katyńskim Marszu Pamięci. Uczestnicy uczcili pamięć kilku tysięcy policjantów II RP, poległych na służbie i pomordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD. W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Uroczystości, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r. ” z siedzibą w Katowicach, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Prezydenta Katowic, rozpoczęły się o 11.00 przed Pomnikiem Ofiar Katynia na Placu Andrzeja w Katowicach.

W obchodach uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Sznajder, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. ” Teresa Bracka, Prezydent Katowic dr Marcin Krupa, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Sekretarz województwa śląskiego Dariusz Ptaś, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wojewódzkich, kierownictwo Policji garnizonu śląskiego i innych garnizonów, komendant Szkoły Policji w Katowicach, przedstawiciele służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych służb, policyjnego związku zawodowego NSZZ Policjantów, szeregu instytucji, duchowieństwa, stowarzyszeń i fundacji, delegacje organizacji kombatanckich i patriotycznych, młodzież szkół średnich i wielu innych zaproszonych gości, a także mieszkańcy Katowic.

Obchody rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości oraz przegląd pododdziałów. Następnie zebranych gości powitała Teresa Bracka - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. ”. Głos zabrał także dr Andrzej Sznajder - dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który przedstawił krótki zarys historyczny zbrodni katyńskiej. Po uroczystej modlitwie, organizatorzy obchodów złożyli wieniec pod Pomnikiem Ofiar Katynia. Spod Pomnika wyruszył Katyński Marsz Pamięci. Jego uczestnicy przeszli ulicami miasta przed Grób Policjanta Polskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tam nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego.

Następnie lektor uroczystości zwrócił uwagę na tragedię, która wydarzyła się w środę 20 kwietnia br. w Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" w Pawłowicach. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć górników, którzy zginęli w wyniku wybuchu metanu. Po minucie ciszy zapalony został „Znicz Pamięci” przy Grobie Policjanta Polskiego.

Następnie wręczono odznaczenia resortowe i odznaki regionalne.

Wicewojewoda Śląski, w asyście Komendanta Głównego Policji wręczył Medal Pro Patria przyznawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Medal otrzymał Prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

Następnie Wicewojewoda Śląski w asyście Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczył Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowych oraz pamiątkowy dyplom, przyznawane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Medalem został uhonorowany mł. insp. Paweł Dratwiński – Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich. Pamiątkowy dyplom otrzymała Urszula Myszuda - członkini Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. ".

Ostatnim punktem tej części uroczystości było wręczenie 5 osobom Odznak Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego przez Sekretarza województwa śląskiego Dariusza Ptasia w asyście Radnego Sejmiku Śląskiego Jacka Świerkockiego. Złotą odznaką uhonorowano Katarzynę Grześkowiak, Felicję Wieczorek oraz Jana Kaczmarka - członków Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. ". Odznakę srebrną przyznano podinsp. Januszowi Rygielskiemu - Dowódcy I Kompanii Prewencji OPP w Katowicach pełniącemu również funkcję Dowódcy Uroczystości oraz kom. Piotrowi Koziejowi - specjaliście Wydziału Prewencji KWP w Katowicach. Odznaki te są przyznawane przez Sejmik Województwa Śląskiego.

W trakcie uroczystości, w intencji pomordowanych policjantów i ich rodzin, modlili się policyjni kapelani. Następnie uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa z Dąbrowy Górniczej wystąpili przed uczestnikami wydarzenia, prezentując etiudę patriotyczną.

Kolejną częścią obchodów było odczytanie adresów okolicznościowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka oraz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Głos zabrali Komendant Główny Policji, Wicewojewoda Śląski i Prezydent Miasta Katowice, którzy podkreślili, w jak bestialski sposób zostali zamordowani przez sowieckie NKWD funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego oraz inni polscy jeńcy – ofiary zbrodni katyńskiej. Stając się jeńcami wojennymi traktowali byli z największa pogardą. Bici, głodzeni, zmuszani do ciężkiej pracy do końca pozostali niezłomni(…). Nie zgodzili się na akceptację ustroju sowieckiego. Byli patriotami. Kochali swoją Ojczyznę i właśnie dlatego zginęli. - powiedział gen. insp. dr Jarosław Szymczyk



Po apelu pamięci i salwie honorowej przed grobem zostały zapalone znicze oraz złożone biało-czerwone wieńce kwiatów przez delegacje.



Uroczystą oprawę uroczystości zapewnili policjanci z Kompanii Honorowej z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a oprawę muzyczną policjanci Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wiosną 1940 roku sowieckie NKWD wymordowało tysiące polskich jeńców wojennych, wziętych do niewoli w wyniku agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Wcześniej byli oni więzieni w trzech Obozach Specjalnych NKWD - Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz w więzieniach i obozach NKWD na terenie zachodniej Białorusi i Ukrainy.