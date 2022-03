Uchodźcy mogą liczyć na wsparcie świętochłowickich policjantów Data publikacji 25.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Obywatele Ukrainy, uciekający przed wojną szukają bezpiecznego schronienia w Polsce. Również w Świętochłowicach znajdują pomoc. W tym ciężkim dla nich czasie wsparcia udzielają im mundurowi z miejscowej komendy. Policjanci odwiedzili jeden z domów na terenie miasta, gdzie schroniły się kobiety z dziećmi. Wszystko po to, aby omówić najważniejsze kwestie związane z ich bezpiecznym pobytem na ternie naszego kraju.

Na początku tygodnia policjanci ze świętochłowickiej komendy pojechali do jednego z domów na terenie miasta. Odwiedzili tam kobiety i dzieci, które znalazły bezpieczne schronienie w Świętochłowicach. Podczas spotkania mundurowi omówili z nimi najważniejsze kwestie związane z ich bezpiecznym pobytem na terenie naszego kraju, a w szczególności bezpieczeństwem dzieci. Zwrócili uwagę na to, że większość ludzi chce pomagać innym, jednak zdarzają się osoby, których intencje nie są dobre. Dlatego policjanci przypominali obcokrajowcom, że muszą o tym pamiętać, bowiem narażeni są na przestępstwa takie jak, m.in. handel ludźmi. Stróże prawa zwrócili uwagę na ograniczone zaufanie podczas codziennych czynności, szukania pracy i przede wszystkim podróżowania z nieznanymi osobami, które mogą chcieć wykorzystać ich trudną sytuację. Policjanci przypomnieli również o Europejskim numerze alarmowym 112, z którego mogą korzystać w sytuacjach zagrożenia.

Spotkanie było także świetną okazją, aby omówić bezpieczeństwo najmłodszych. Stróże prawa zwrócili uwagę na okoliczności, które są często przyczyną zagubień dzieci. Mali uchodźcy są w nowym miejscu, którego atrakcje wzbudzają ich ciekawość i przykuwają uwagę. Dlatego policjanci apelowali do ich matek o zachowanie szczególnej czujności oraz edukowanie dzieci, by wiedziały jak się zachować w przypadku ewentualnego zagubienia. Maluchy otrzymały gadżety kampanii „Mamo! Tato! Tutaj jestem!” w postaci czapek w jaskrawym kolorze, które poprawiają ich widoczność w zatłoczonych miejscach oraz sylikonowe opaski „niezgubki”. To ważny element bezpieczeństwa, bardzo pomocny zwłaszcza w podróży, bowiem opaski mają miejsce na wpisanie numeru telefonu do rodzica lub opiekuna, dzięki czemu w razie potrzeby ułatwia szybkie nawiązanie z nimi kontaktu. Dzieci otrzymały także kolorowanki z zasadami bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a policjanci podkreślali, że jesteśmy od tego, aby chronić i pomagać. Zapewnili obcokrajowców, że w sytuacji zagrożenia bez wahania należy zwrócić się do nas o pomoc.

Будьте пильні і обережні!

Більшість людей мають добрі наміри і хочуть помагати іншим. Вони пропонують матеріальну i фінансову допомогу, транспорт, нічліг чи роботу. Може трапитися, що хтось захоче скористатися Вашою скрутною життєвою ситуацією.

ТОМУ ПАМ'ЯТАЙТЕ:

якщо у вас немає транспорту, або кінцевого пункту подорожі, зверніться до найближчого рецепційного центру;

якщо ви користуєтеся транспортом, який пропонують випадкові, незнайомі люди, тримайтеся завжди в групі, запишіть і сфотографуйте реєстраційний номер транспортного засобу, яким ви подорожуєте і за можливості, відправте його рідним, або друзям;

не віддавайте свої документи незнайомим людям, не віддавайте свого телефону;

користуючись пропозиціями працевлаштування, будьте обачними та пильними;

залишайтеся на постійному зв’язку з сімєю, або друзями, повідомте їм точну адресу свого перебування та кожну його зміну.

Якщо ви відчуваєте загрозу, зателефонуйте на Європейський Номер Екстренної допомоги – 112 (безкоштовно)