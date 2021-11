7 zatrzymanych za posiadanie narkotyków podczas festiwalu muzyki techno Data publikacji 12.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z katowickiej komendy, wspierani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, kolejny raz przeprowadzili akcję antynarkotykową, w związku z organizowanym festiwalem muzyki elektronicznej w katowickim Spodku. Do działań przed halą, gdzie odbywała się impreza, użyto psów wyspecjalizowanych w poszukiwaniu narkotyków. Zatrzymano 7 osób, które posiadały przy sobie narkotyki.

Z 10 na 11 listopada w katowickim Spodku odbyła się kolejna edycja organizowanego festiwalu muzyki techno. Podobnie jak w poprzednich latach, jej uczestników przed wejściem sprawdzało kilkudziesięciu katowickich policjantów. Pomimo, że uczestnicy koncertu nauczeni doświadczeniem lat ubiegłych, mogli spodziewać się kontroli, mundurowi i tak zatrzymali 7 osób, które miały przy sobie narkotyki. W akcji wzięli udział katowiccy policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową, którzy byli wspierani przez kolegów z innych wydziałów katowickiej komendy miejskiej oraz przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Pyrzowicach. Do działań użyto psów wyspecjalizowanych w poszukiwaniu narkotyków. Psy wyczuwały narkotyki nawet u osób, które co prawda tego dnia nie miały ich przy sobie, ale kiedyś nosiły je w kieszeniach swoich ubrań. Zatrzymane w tym roku osoby miały przy sobie marihuanę, amfetaminę oraz tabletki extazy. Każdy z zatrzymanych trafił do policyjnego aresztu. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono już zarzuty. Za posiadanie narkotyków grozi im kara do 3 lat więzienia. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.