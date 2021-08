Dzielnicowy z Rydułtów zatrzymał pijanego kierowcę, który uciekał kradzionym autem

W czerwcu 2021 roku Europejski Urząd do spraw Pracy (European Labour Authority) rozpoczął kampanię informacyjną na temat praw pracowników sezonowych w UE, pod nazwą Rights for all seasons - Prawa przez cały rok. Kampania potrwa jeszcze do końca października 2021 roku. O jej szczegółach można przeczytać m.in. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.