Nowe specjalistyczne radiowozy APRD dla Policji Śląskiej

W Polsce, jak wszyscy powinni wiedzieć, obowiązuje ruch prawostronny. Zobowiązuje to kierowców do jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, co wynika z art. 16 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Obserwujemy jednak nasilające się, bardzo niepokojące zjawisko, w którym kierujący nie stosują się do tego przepisu. Za takie wykroczenie kierowcy grozi mandat w wysokości do 500 zł i 2 punkty karne.