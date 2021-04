Szukamy sprawcy wypadku

Policjant z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Tarnowskich Gór uzyskał nominację Kapituły Redakcji „Dziennika Zachodniego" do tytułu Osobowość Roku 2020. O głosy z innymi kandydatami, w kategorii: Działalność społeczna i charytatywna powalczy do 25 maja. Zachęcamy do głosowania!