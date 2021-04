Podziękowania dla dzielnicowego za wsparcie podczas izolacji domowej Data publikacji 07.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia, w związku z COVID-19 mundurowi otrzymują setki adresów do sprawdzenia. Oprócz weryfikacji stosowania się do ograniczeń, policjanci udzielają pomocy i wsparcia osobom, które tego potrzebują. To właśnie doceniła mieszkanka miasta i napisała podziękowania dla dzielnicowego za pomoc w czasie izolacji.

Stan epidemii to czas wytężonej pracy dla policjantów w całym kraju. Każdego dnia stróże prawa otrzymują setki adresów do sprawdzenia. Oprócz weryfikacji stosowania się do ograniczeń, policjanci udzielają pomocy i wsparcia osobom, które tego potrzebują. Doceniła to mieszkanka miasta, która wysłała podziękowania do Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-|Zdroju. Kobieta wyraziła wdzięczność dla dzielnicowego za wsparcie i zainteresowanie podczas obowiązkowej izolacji domowej. W momencie, gdy kobieta nie miała kogo poprosić o pomoc, zwróciła się z prośbą do dzielnicowego o wykupienie leków potrzebnych w związku z nasileniem objawów choroby. Młodszy aspirant Dariusz Wendt nie tylko dostarczył leki jeszcze tego samego dnia, ale i nie upomniał się o zapłatę za nie.





Treść podziękowania:



„Za pośrednictwem Pana Komendanta, chciałam podziękować Policjantowi pełniącemu obowiązki Dzielnicowego na osiedlu „Gwarków” w Jastrzębiu-Zdroju p. Dariuszowi Wendt. W trakcie odbywania przeze mnie izolacji z powodu pozytywnego wyniku COVID-19, Pan Dzielnicowy dokonując w ramach swoich obowiązków, telefonicznej okresowej kontroli przebiegu izolacji za każdym razem pytał o samopoczucie i czy jest potrzebna pomoc. Uważałam to za grzecznościowe pytanie, bo tak wypada, ale niestety po upływie bodajże 7 dniowej izolacji, byłam zmuszona potwierdzić, że potrzebuje pomocy. Chodziło o realizację recepty w aptece tj. wykupienie i dostarczenie leków, bowiem nasiliły się objawy choroby. Pan Dzielnicowy Dariusz Wendt dostarczył mi leki w tym samym dniu i przypuszczam, że był to już czas po godzinach służby. Dlatego jeszcze raz dziękuję, że moja prośba została przez pana Dzielnicowego potraktowana tak poważnie i priorytetowo. Leki bardzo mi pomogły. Kierując prośbę o realizację recepty nie pomyślałam – z uwagi na ówczesne samopoczucie – że kosztów leków może być znaczny oraz, ze z uwagi na izolację nie będę mogła zwrócić wydatkowanych pieniędzy – jednak nie stanowiło to przeszkody dla Pana Dzielnicowego. Dlatego do niniejszego podziękowania dołączam wydatkowaną kwotę wraz z rachunkiem z apteki oraz z prośbą o zwrot tych środków Panu Dzielnicowemu. Na zakończenie, chciałam również złożyć podziękowanie Panu Komendantowi, bowiem to dzięki Pana polityce kadrowej w Jastrzębskiej Policji pracują funkcjonariusze którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, kierują się życzliwością i empatią".