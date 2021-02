Rozbita grupa "cyberprzestępców" Data publikacji 04.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie wraz z funkcjonariuszami Policji z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach doprowadziły do ustalenia i zatrzymania kolejnych 4 osób odpowiedzialnych za prowadzenie fałszywych sklepów internetowych i fałszywe panele płatności.

W przestępczy proceder zaangażowanych było trzech mężczyzn w wieku od 42 do 43 oraz 42-letnia kobieta, mieszkańcy Tychów i Rybnika. Jak ustalono, podejrzani zajmowali się oszustwami popełnionymi przy pomocy fałszywych sklepów internetowych. Tylko w wyniku działania jednego z fałszywych sklepów internetowych, pokrzywdzonych oszustwami zostało około tysiąc osób, które zapłaciły za towar, lecz nigdy go nie otrzymały. Jak ustalono, fałszywy sklep był zarejestrowany na dane osobowe podstawionych osób tzw. słupów. Co więcej, osoby, które dokonywały zakupów w fałszywym sklepie, otrzymywały wiadomości SMS z prośbą o dokonanie dopłaty. Hiperłącza z wiadomości SMS prowadziły do stron podszywających się pod agentów rozliczeniowych. W ten sposób od pokrzywdzonych wyłudzano między innymi dane do logowania do bankowości elektronicznej.

Śledczy ustalili także, iż środki pieniężne pozyskane przy wykorzystaniu kont bankowych założonych na podstawione osoby, były transferowane na kolejne rachunki bankowe, a następnie wypłacane w bankomatach na terenie całego kraju. Część pieniędzy była również przekazywana na giełdy kryptowalut. Miało to na celu utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, jak również wykrycia oraz ustalenia miejsca ich przechowywania. Straty związane z działaniem sklepu oszacowano na kwotę ponad 170 tysięcy złotych. W wyniku czynności funkcjonariusze zabezpieczyli liczne nośniki pamięci, telefony komórkowe, dokumenty, karty SIM oraz dokumentację bankową – w tym paragony dotyczące wypłat w bankomatach i bitomatach.

Decyzją Sądu zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy, a przedstawione zarzuty obejmują między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa, kradzież z włamaniem środków z rachunków bankowych oraz hacking.

Policja i Prokuratura apelują, aby zachować ostrożność przy dokonywaniu zakupów – weryfikować wiarygodność sklepu internetowego i zwracać uwagę na adres strony internetowej przy dokonywaniu płatności online.

Pokrzywdzeni w wyniku działania fałszywego sklepu internetowego kidparadise.pl proszone są o przesyłanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.