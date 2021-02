Zatrzymani złodzieje samochodów popełnili około 500 przestępstw Data publikacji 04.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Katowiccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej doprowadzili do zatrzymania sprawców kradzieży samochodów oraz paserstwa. Podejrzani są oni o popełnienie około 500 przestępstw. Policjanci odzyskali 5 samochodów o łącznej wartości około 700 tysięcy złotych oraz zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt elektroniczny służący do ich kradzieży.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przy współpracy z prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, pracowali nad sprawą od kilkunastu miesięcy. Wspólne działania doprowadziły do zebrania obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na ustalenie i zatrzymanie sprawców kradzieży pojazdów oraz paserstwa samochodowego.

Jak ustalili śledczy, podejrzani w okresie od 2012 do 2019 roku popełnili około 500 przestępstw przeciwko mieniu, w tym głównie kradzieży pojazdów oraz paserstw. Policjanci w ramach prowadzonego postępowania odzyskali 5 samochodów o łącznej wartości około 700 tysięcy złotych. Jednym z wątków śledztwa było zdarzenie z lipca 2019 roku w Sosnowcu. Tam podejrzani usiłowali włamać się do bankomatu, który został zniszczony przy wykorzystaniu wcześniej skradzionego samochodu. I w tym przypadku ustalono oraz zatrzymano podejrzanych, a następnie przedstawiono im zarzuty. Podczas policyjnych działań kryminalni zabezpieczyli specjalistyczne narzędzia oraz urządzenia elektroniczne, służące do kradzieży pojazdów. Zabezpieczono między innymi 3 „walizki”, służące do bezinwazyjnego otwierania oraz uruchamiania samochodów z dostępem bezkluczykowym, zagłuszarki sygnałów GPS oraz inne przyrządy służące do kradzieży pojazdów, o łącznej wartości około 100 tysięcy złotych.

Poczynione ustalenia w ramach prowadzonego śledztwa przyczyniły się na zgromadzenie materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie zarzutów w sumie 13 osobom. Podejrzani brali nie tylko czynny udział w kradzieżach pojazdów, ale również w ich późniejszym demontażu na części, które sprzedawali. Podejrzani, to mieszkańcy wojewódzka śląskiego oraz kujawsko-pomorskiego w wieku od 28 do 52 lat.

W zatrzymaniach 8 najbardziej groźnych podejrzanych, brali udział nie tylko policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, ale również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Katowicach. Kolejnych 5 podejrzanych przebywa obecnie w więzieniach za inne przestępstwa.

Na wniosek śledczych, Sąd Rejonowy w Katowicach zastosował wobec 4 podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań. Za popełnione przestępstwa, z których uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im kara do 15 lat więzienia.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.67 MB)