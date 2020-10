Wzięły udział w konkursie, by pomóc choremu synkowi policjantki Data publikacji 01.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnią sobotę września na terenie świętochłowickich Wież KWK Polska odbyła się Industriada, której organizatorem było Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Podczas wydarzenia przedstawicielki Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach wzięły udział w konkursie pt. „Zaprojektuj swoją sylwetkę modową”. Zdobyły zaszczytne, II miejsce.

Industriada to coroczne święto promujące Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Każda edycja tego przedsięwzięcia jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W tym roku już od rana na zainteresowanych czekało mnóstwo atrakcji. Jedną z nich była prezentacja sylwetki modowej wykonanej w ramach konkursu pt. „Zaprojektuj swoją sylwetkę modową". Konkurs był skierowany do wszystkich tych, którzy mają zmysł estetyczny i kreatywne spojrzenie na ubiór. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie, wykonanie i zaprezentowanie ubrania z surowców wtórnych, czyli materiałów przeznaczonych do recyklingu, takich jak: butelki, zakrętki, folia aluminiowa, gazety czy worki na śmieci. Wszystko to połączone w jedną spójność, wyważoną doborem odpowiednich elementów takich jak kolor, kształt, motyw, czy zastosowane materiały, miało przeistoczyć się w idealną sylwetkę modową, np. sukienkę czy garnitur. Na zwycięzcę konkursu, oprócz dyplomu z podziękowaniami, czekała nagroda pieniężna.

Policjantów i pracowników świętochłowickiej komendy cechuje duża empatia oraz zaangażowanie w różnego rodzaju akcje społeczne. Dlatego też, gdy tylko pojawiła się możliwość pozyskania środków finansowych, które mogłyby wesprzeć zbiórkę finansową ”Serce dla Bartka”, syna policjantki z tej komendy, bez wahania zgłosili się do udziału.

Do udziału w przedsięwzięciu zgłosił się duet, w skład którego weszła policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną oraz pracownik z korpusu cywilnego. Mundurowa wcieliła się w rolę modelki i zaprezentowała kreację przygotowaną przez jej koleżankę z pracy.

W konkursie, oprócz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, zgłosiły się jeszcze cztery, dwuosobowe zespoły. Każda z modelek zaprezentowała się w strojach stworzonych z materiałów pochodzących z recyklingu. Sam proces tworzenia ubrań z recyklingu był dość złożony, a każdy zespół realizował go we własny sposób. Pokaz mody umilił koncert unikatowej fuzji muzyki klasycznej i elektronicznej.