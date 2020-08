Uczestnicy "Rajdu Katyńskiego" oddali hołd poległym przed Grobem Policjanta Polskiego

Celem "Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego" jest odwiedzenie miejsc związanych ze Zbrodnią Katyńską i historią Polski na Kresach Wschodnich. W tym roku, z uwagi na sytuację pandemiczną, XX edycja rajdu odbyła się w Polsce. Uczestnicy podążali szlakiem ważnych miejsc w naszym kraju, składając hołd ludziom, którzy poświęcili życie dla dobra Ojczyzny. Motocykliści nie mogli zatem pominąć, jak zaznaczyła Prezes Zarządu Fundacji „Rajd Katyński”, tak szczególnego miejsca, jakim jest Grób Policjanta Polskiego znajdujący się przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Motocyklistów przywitała Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka, a przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Grzegorz Grześkowiak opowiedział zebranym o genezie, przesłaniu oraz symbolice Grobu Policjanta Polskiego, nawiązując do tragicznej historii oraz losów polskich mundurowych. Uczestnicy rajdu złożyli wieniec i zapalili znicze aby oddać hołd policjantom pomordowanych przez NKWD w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Your browser does not support iframes.