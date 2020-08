Droga nie jest miejscem do takich "popisów"

Nie ma tygodnia, by w mediach nie znalazły się informacje o interweniujących poza służbą stróżach prawa. Policjanci w swoim czasie wolnym zatrzymują sprawców przestępstw, wykroczeń czy poszukiwanych. Wczoraj we właściwym miejscu i czasie znaleźli się kadrowiec bytomskiej komendy oraz jego syn – również policjant, którzy nie dopuścili do zniszczenia zaparkowanego opla.