Wojewódzkie Obchody Święta Policji 2020

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przyłączyli się do akcji #strongRittAndKate, by podnieść świadomość uczestników ruchu drogowego na temat bezpieczeństwa rowerzystów. W sobotę o 5.00 grupa kolarzy wyruszyła w podróż do Gdańska, by zebrać pieniądze na leczenie dwóch rowerzystek, które uległy wypadkowi i przypomnieć wszystkim użytkownikom dróg, jak ważny jest wzajemny szacunek, kultura, a przede wszystkim bezpieczeństwo własne na drodze.