Zatrzymani za zuchwałe kradzieże telefonów Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpracowali grupę trudniącą się kradzieżami telefonów komórkowych, z którego to przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu. Podczas dynamicznej akcji, do jakiej doszło na ulicach Bytomia, w ręce policjantów wpadło czterech obywateli Republiki Czeskiej. Wszyscy usłyszeli zarzuty, a wobec trzech sąd podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z policjantami z 10 jednostek na terenie województwa śląskiego, od pewnego czasu rozpracowywali grupę przestępców trudniących się zuchwałymi kradzieżami telefonów. Kryminalni ustalili, że sprawcy, działając od początku stycznia 2026 roku nie tylko na terenie Śląska, uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

W czwartkowe popołudnie kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach uzyskali informację, że osoby odpowiadające rysopisowi podejrzanych pojawiły się w rejonie jednej z sieci handlowych, gdzie mogą po raz kolejny próbować kradzieży.

Stróże prawa na jednej z ulic w centrum Bytomia podjęli dynamiczną akcję, mającą na celu zatrzymanie sprawców, którzy poruszali się Volkswagenem na czeskich numerach rejestracyjnych.

Pomimo podjętej próby ucieczki, policjanci szybko zatrzymali czterech mężczyzn, którymi okazali się obywatele Republiki Czeskiej w wieku od 20 do 36 lat. Jak ustalili śledczy, rabusie mają na swoim koncie liczne kradzieże telefonów w Chorzowie, Czeladzi, Częstochowie, Jastrzębiu-Zdroju, Knurowie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Skoczowie i w Wieluniu.

Zatrzymani podczas akcji w Bytomiu trafili do policyjnej celi w komendzie w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie trójka z nich usłyszała zarzuty za kradzieże zuchwałe, działając wspólnie i w porozumieniu, a czwarty za przemyt i pasertwo. 20-latek, który kierował Volkswagenem, odpowie także za niezastosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu.

Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, trzech podejrzanych, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży zuchwałej, zostało już tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

