Rozbili nielegalny handel lekami i dopingu w sieci Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą przeprowadzili skuteczną realizację wymierzoną w nielegalny obrót produktami leczniczymi oraz substancjami dopingowymi. W wyniku ustaleń operacyjnych wspólnie z POLADA mundurowi zatrzymali 26-letniego mieszkańca Jaworzna, który bez wymaganych zezwoleń prowadził wysyłkową sprzedaż zabronionych środków. Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty, za które grozi mu do 8 lat więzienia.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą jaworznickiej komendy, działając wspólnie z POLADA, zatrzymali 26-letniego mieszkańca Jaworzna podejrzanego o prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych oraz substancji zabronionych.



Podczas przeszukania mieszkania, piwnicy oraz wynajmowanego garażu mundurowi ujawnili i zabezpieczylu m.in. peptydy, hormony oraz substancje z grup S1 i S2, wymienione w załączniku nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, a także sfałszowane produkty lecznicze. Było to 1793 opakowań i fiolek z nielegalnymi substancjami z grupy S1,S2,S3 i S4. Policjanci zabezpieczyli również dokumentację handlową, faktury, potwierdzenia płatności, kasy i raporty fiskalne, naklejki z logo firmy, gotówkę w kwocie ponad 6 tysięcy złotych oraz inne dowody świadczące o prowadzeniu nielegalnej działalności, w tym sprzedaży poprzez paczkomaty na terenie kraju.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie i usłyszał łącznie cztery zarzuty dotyczące odpłatnego udostępniania przez internet osobom trzecim substancji zabronionych z grup S1 i S2, wprowadzania do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, wprowadzania nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych środków, a także prowadzenia bez zezwolenia obrotu i reklamy produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium kraju. Zabezpieczone substancje zostały poddane badaniom przez biegłego.



Prokurator na wniosek śledczych dokonał zabezpieczenia majątkowego wobec 26-latka w postaci samochodu o wartości 40 tysięcy złotych oraz gotówki w wysokości ponad 6 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i grzywien. Mężczyzna nie może też opuszczać kraju.

Za popełnione przestępstwa, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, Ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz Kodeksu karnego, podejrzanemu grozi wysoka grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat, a także przepadek zabezpieczonych przedmiotów i środków pieniężnych.

Przypominamy, że zakup produktów leczniczych, hormonów czy tzw. „środków na poprawę sylwetki” przez internet, z nielegalnych źródeł, niesie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Takie substancje często są sfałszowane, nie posiadają składu zgodnego z deklaracją, mogą zawierać niebezpieczne domieszki lub niewłaściwe dawki, co w szczególności u młodych osób może prowadzić do trwałych zaburzeń hormonalnych, uszkodzeń wątroby, serca, a nawet zgonu. Obrót i reklama produktów leczniczych bez wymaganych zezwoleń stanowią przestępstwo, ponieważ państwo chroni w ten sposób zdrowie publiczne i bezpieczeństwo obywateli – leki powinny pochodzić wyłącznie z legalnych aptek, być dopuszczone do obrotu i stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza.