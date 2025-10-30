Konferencja „Interdyscyplinarność instytucji – skuteczna pomoc osobom objętym procedurą „Niebieskie Karty” z problemem alkoholowym” Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj 29 października 2025 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja pn. „Interdyscyplinarność instytucji – skuteczna pomoc osobom objętym procedurą "Niebieskie Karty" z problemem alkoholowym”. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy domowej.

Konferencja odbyła się w Auli im. aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jej celem była integracja środowiska specjalistów realizujących zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz omówienie skutecznych form wsparcia osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zwłaszcza tych, u których przemoc współwystępuje z problemem uzależnienia od alkoholu.

Otwarcia konferencji dokonali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach, Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Grzegorz Rak oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach dr Anna Zasada-Chorab. W swoich wystąpieniach podkreślili oni znaczenie współpracy i interdyscyplinarnego podejścia w rozwiązywaniu problemu przemocy domowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. :

Marcin Chroszcz – Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW w Katowicach,

Piotr Polok – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,

Arkadiusz Ochodek – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

Kamila Bogusz – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gliwicach,

Katarzyna Furman-Cag – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Katowicach,

Agnieszka Gawor – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Sosnowcu,

Anita Kaliska-Ząbek – Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie,

Katarzyna Michalak – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia „Przystań” w Świętochłowicach,

Celina Uherek-Biernat – Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

oraz Tomasz Macha – Wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach reprezentowała również Naczelnik Wydziału Prewencji mł. insp. Katarzyna Wesołowska.

Uczestnikami konferencji byli m.in. przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu województwa śląskiego, koordynatorzy procedury „Niebieskie Karty” z komend miejskich i powiatowych, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podczas spotkania omówiono szeroki zakres możliwości udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej oraz sposoby zwiększenia efektywności działań instytucji zajmujących się tym obszarem. Konferencja stała się także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Prelegentami wydarzenia byli:

Joanna Jackiewicz – przedstawicielka Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

nadkom. Marta Świnecka – radca z Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji,

Maciej Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz współpracy partnerów instytucjonalnych, konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników. Podkreślono, że tego typu inicjatywy znacząco przyczyniają się do skuteczniejszej pomocy osobom dotkniętym przemocą domową i stanowią ważny element budowania sieci współpracy między instytucjami.