Ojczym i matka odpowiedzą za znęcanie się nad dziećmi Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 36-letnią kobietę i jej 40-letniego konkubenta, którzy znęcali się nad dwójką chłopców w wieku 7 i 8 lat. Dzięki interwencji służb dzieci zostały objęte opieką. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a kobieta objęta policyjnym dozorem.

Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 36-letnią kobietę oraz jej 40-letniego konkubenta, którzy znęcali się nad synami kobiety w wieku 8 i 7 lat. Mundurowi ustalili, że dzieci były narażone na regularną przemoc fizyczną i psychiczną ze strony dorosłych.

Sprawa ma swoje początki już wcześniej – w rodzinie prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”. W maju tego roku młodszy z chłopców przyszedł do przedszkola ze śladem uderzenia na twarzy, co wzbudziło niepokój pedagodów i stało się podstawą do dalszych działań służb.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy wskazał, że 40-letni mężczyzna w trakcie awantur nie tylko bił i wyzywał dzieci, ale również w jednym z przypadków rzucił chłopcem o podłogę.

Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. 36-letnia matka dzieci została objęta policyjnym dozorem. Chłopcy decyzją pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach trafili pod opiekę zastępczą, by zapewnić im bezpieczeństwo i właściwą opiekę.

Przemoc w rodzinie – możliwość uzyskania pomocy Policji

Policja obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia jest zobowiązana do podejmowania działań w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Działania te podejmowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zatrzymanie przemocy na etapie, który nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa. Policja, realizując swe ustawowe obowiązki, reaguje na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Podejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie zadań realizowanych w tym obszarze. W tym celu między innymi udostępnia kanały komunikacji dla obywateli, które wspierają działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Numer alarmowy 112

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Aplikacja „Alarm 112”

W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwym jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm 112”, która dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS. Aplikacja pozwala między innymi na zgłoszenie zdarzenia alarmowego, jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. Pozwala również na dodanie adresów, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa, takich jak dom, praca lub inne. Proces rejestracji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji obsługiwanego urządzenia (telefonu), co umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem mapy.

Uwaga! Do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą, zaś:

osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora,

osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla przypomnienia warto wskazać, że przemoc w rodzinie, zgodnie z art . 2 ust . 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r . o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oznacza jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać z wymienionych wyżej form pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby. Nie pozostawaj obojętny! Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, powiadom odpowiednie służby!