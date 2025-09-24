35. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. W wydarzeniu uczestniczyło kierownictwo śląskiej Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinspektorem Mariuszem Krzystyniakiem. Podczas uroczystości Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa śląskiego asp. szt. Michał Szczęśniak wręczył odznaczenia "Medal-Krzyż 35-lecia powstania NSZZP”.

Wczoraj w Auli Rotundy im. aspiranta Policji województwa śląskiego Jana Kali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji obchodów 35. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Wydarzenie było okazją do uhonorowania medalami NSZZ Policjantów członków Związku oraz zaproszonych niezrzeszonych gości.



11 maja 1990 roku, jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 roku Ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowił wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych. Dziś jest on największą organizacją związkową służb mundurowych w kraju.



Wydarzenie poprzedziło złożenie wiązanki kwiatów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Przewodniczącego wraz z Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa śląskiego pod obeliskiem z tablicą poświęconą "Śląskim Policjantom poległym w służbie" znajdującą się przed wejściem do katowickiej komendy wojewódzkiej.



Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o 12.00 wprowadzeniem Sztandaru Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa śląskiego.



Wszystkich zaproszonych gości uroczyście przywitał Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa śląskiego asp. sztab. Michał Szczęśniak, który podziękował wszystkim zebranym za zaangażowanie i wsparcie organizacji związkowej, nawiązując do jej 35-letniej historii.



Następnie głos zabrał szef śląskich policjantów nadinsp. Mariusz Krzystyniak, który podziękował przedstawicielom NSZZP za wieloletnią, owocną współpracę oraz pogratulował policyjnym związkowcom wielu lat działań na rzecz interesu i dobra polskich policjantów.



W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń związkowych.



Związkowcy wyróżnili odznaczeniami „Medal-Krzyż 35-lecia powstania NSZZP ” policjantów, pracowników cywilnych, policyjnych emerytów i rencistów oraz przedstawicieli służb i instytucji współpracujących z NSZZP .



Jako pierwsze wyróżnione zostało kierownictwo katowickiej komendy wojewódzkiej w osobach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka, jego Pierwszego Zastępcy insp. Radosława Kacprzaka oraz Zastępcy insp. Jacka Stelmacha. Odznaczony medalem został także podinsp. w st. sp. Roman Hula - były Komendant Główny Policji, jeden z założycieli NSZZP .



Wyróżnieni otrzymali medale z rąk Przewodniczącego NSZZP województwa śląskiego asp. sztab. Michała Szczęśniaka, któremu towarzyszyli wiceprzewodniczący związku: asp. szt. Andrzej Socha oraz asp. szt. Maciej Dziergas.



Ważnym elementem wydarzenia było wręczenie przez Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych insp. w st. sp . Mieczysława Skowrona odznaki stowarzyszenia Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów województwa śląskiego, tj. Przewodniczącemu - asp. sztab. Michałowi Szczęśniakowi i jego Wiceprzewodniczącym: asp. szt. Andrzejowi Socha, mł. insp. Grzegorzowi Kuliberdzie, asp. szt. Maciejowi Dziergasowi, asp. szt. Dariuszowi Tabasowi i asp. szt. Arkadiuszowi Kobieli.



Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.