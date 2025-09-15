Bezpieczna jazda hulajnogą elektryczną - film edukacyjny
Hulajnogi elektryczne cieszą się ogromną popularnością, nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród dzieci i młodzieży. Nie każdy jednak wie, czym dokładnie jest hulajnoga elektryczna, a także kto może się nią poruszać. Raciborscy policjanci przygotowali film wyjaśniający tę kwestię.
Hulajnogi elektryczne stały się bardzo popularnym środkiem transportu, zwłaszcza w miastach. Przypominamy jednak, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Wiążą się z tym zarówno przywileje, jak i obowiązki, więc warto mieć tego świadomość i korzystać z hulajnogi zgodnie z przepisami.
Hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:
- z przodu — co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
- z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
- z boku - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;
- co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
- w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
- ograniczenie maksymalnej prędkości hulajnogi elektrycznej oraz zapewnienie skutecznego hamowania. W hulajnodze elektrycznej konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.
Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli:
- karty rowerowej;
- prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
Osoby powyżej 18 roku życia nie potrzebują żadnych uprawnień, ale powinni przestrzegać zasad ruchu drogowego (np. zakaz jazdy po chodniku, obowiązek korzystania ze ścieżki rowerowej, jeśli jest dostępna).
Dzieci poniżej 10 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania i obligatoryjnie pod nadzorem dorosłych.
Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną:
- należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
- należy korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;
- należy sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
- należy zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego.
Kiedy można jechać hulajnogą elektryczną po chodniku:
Gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:
- jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
- zachowanie szczególnej ostrożności;
- ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
Hulajnoga elektryczna — zakazy
- zabrania się kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
- zabrania się przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
- zabrania się ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;
- niedozwolone jest czepianie się pojazdów;
- zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
Parkowanie hulajnogi elektrycznej: dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.
Pamiętajmy też o bezpieczeństwie! Choć przepisy jeszcze tego nie wymagają, załóżmy kask na głowę. To pozwoli nam uniknąć poważnych obrażeń podczas upadku, a nawet może uratujować nasze życie!
