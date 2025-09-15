Bezpieczna jazda hulajnogą elektryczną - film edukacyjny Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj Hulajnogi elektryczne cieszą się ogromną popularnością, nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród dzieci i młodzieży. Nie każdy jednak wie, czym dokładnie jest hulajnoga elektryczna, a także kto może się nią poruszać. Raciborscy policjanci przygotowali film wyjaśniający tę kwestię.

Hulajnogi elektryczne stały się bardzo popularnym środkiem transportu, zwłaszcza w miastach. Przypominamy jednak, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Wiążą się z tym zarówno przywileje, jak i obowiązki, więc warto mieć tego świadomość i korzystać z hulajnogi zgodnie z przepisami.

Hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:

z przodu — co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

z boku - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;

co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

ograniczenie maksymalnej prędkości hulajnogi elektrycznej oraz zapewnienie skutecznego hamowania. W hulajnodze elektrycznej konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli:

karty rowerowej;

prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Osoby powyżej 18 roku życia nie potrzebują żadnych uprawnień, ale powinni przestrzegać zasad ruchu drogowego ( np . zakaz jazdy po chodniku, obowiązek korzystania ze ścieżki rowerowej, jeśli jest dostępna).

Dzieci poniżej 10 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania i obligatoryjnie pod nadzorem dorosłych.



Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną:

należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

należy korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;

należy sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

należy zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego.

Kiedy można jechać hulajnogą elektryczną po chodniku:

Gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

zachowanie szczególnej ostrożności;

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna — zakazy

zabrania się kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

zabrania się przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;

zabrania się ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;

niedozwolone jest czepianie się pojazdów;

zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

Parkowanie hulajnogi elektrycznej: dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.



Pamiętajmy też o bezpieczeństwie! Choć przepisy jeszcze tego nie wymagają, załóżmy kask na głowę. To pozwoli nam uniknąć poważnych obrażeń podczas upadku, a nawet może uratujować nasze życie!

Film film edukacyjny dotyczący poruszania się hulajnogą elektryczną Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik film edukacyjny dotyczący poruszania się hulajnogą elektryczną (format mp4 - rozmiar 20.02 MB)